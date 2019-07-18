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Рух заблоковано: в Дніпрі трамвай протаранив легковик. фото

1.5т Читати матеріал російською

Вранці 18-го липня, в Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького трамвай маршруту № 16 врізався в легковий автомобіль MG.

Рух електротранспорту в обох напрямках заблоковано. Про це повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

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У Дніпрі трамвай зіткнувся з легковиком

У Дніпрі трамвай зіткнувся з легковиком

інформатор

Відомо, що на перехресті проспекту Хмельницького і вулиці Леоніда Стромцова автомобіль раптово виїхав на трамвайні колії. Незважаючи на екстрене гальмування трамвая, уникнути зіткнення не вдалося.

Водій іномарки заперечує свою провину.

В результаті аварії ніхто не постраждав. На місці події працюють правоохоронці.

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

інформатор

Аварія на проспекті Хмельницького

Аварія на проспекті Хмельницького

інформатор

У Дніпрі трамвай протаранив легковик

У Дніпрі трамвай протаранив легковик

інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Херсонській області пасажирський автобус протаранив вантажівку.

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Україна Дніпро
Теги
Дніпро ДТП аварія
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