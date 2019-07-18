Рух заблоковано: в Дніпрі трамвай протаранив легковик. фото

Вранці 18-го липня, в Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького трамвай маршруту № 16 врізався в легковий автомобіль MG.
Рух електротранспорту в обох напрямках заблоковано. Про це повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).
У Дніпрі трамвай зіткнувся з легковиком
інформатор
Відомо, що на перехресті проспекту Хмельницького і вулиці Леоніда Стромцова автомобіль раптово виїхав на трамвайні колії. Незважаючи на екстрене гальмування трамвая, уникнути зіткнення не вдалося.
Водій іномарки заперечує свою провину.
В результаті аварії ніхто не постраждав. На місці події працюють правоохоронці.
ДТП в Дніпрі
інформатор
Аварія на проспекті Хмельницького
інформатор
У Дніпрі трамвай протаранив легковик
інформатор
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Херсонській області пасажирський автобус протаранив вантажівку.
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