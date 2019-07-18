Рух заблоковано: в Дніпрі трамвай протаранив легковик. фото

Вранці 18-го липня, в Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького трамвай маршруту № 16 врізався в легковий автомобіль MG.

Рух електротранспорту в обох напрямках заблоковано. Про це повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

У Дніпрі трамвай зіткнувся з легковиком інформатор

Відомо, що на перехресті проспекту Хмельницького і вулиці Леоніда Стромцова автомобіль раптово виїхав на трамвайні колії. Незважаючи на екстрене гальмування трамвая, уникнути зіткнення не вдалося.

Водій іномарки заперечує свою провину.

В результаті аварії ніхто не постраждав. На місці події працюють правоохоронці.

ДТП в Дніпрі інформатор

Аварія на проспекті Хмельницького інформатор

У Дніпрі трамвай протаранив легковик інформатор

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