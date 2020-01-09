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9 січня • оновлено в 14:48
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Карина Бондаренко

Розрізало навпіл: на території заводу в Кривому Розі трапилася смертельна НП

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В Інгулецькому районі Кривого Рогу на території комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг" потяг навпіл розрізав чоловіка.

Тіло на рейках виявив охоронець біля станції "Погрузочная". Про це повідомляє Первый Городской (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

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На вигляд померлому приблизно 33-40 років. На місце прибула слідчо-оперативна група Інгулецького відділення поліції для з'ясування всіх обставин події.

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У пресслужбі "Арселору" підтвердили, що подія трапилася на їх території.

Розрізало навпіл: на території заводу в Кривому Розі трапилася смертельна НП

Первый Городской

Розрізало навпіл: на території заводу в Кривому Розі трапилася смертельна НП

Первый Городской

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі Дніпропетровської області врятували чоловіка, який намагався розпрощатися з життям після конфлікту з дружиною. Нетверезий городянин хотів зістрибнути з моста, що проходить над залізничним полотном.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Кривий Ріг
Тег
смерть
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