Протаранив авто з дитиною: на виїзді з Дніпра трапилася жахлива ДТП

Увечері 19 грудня на виїзді з Дніпра сталося потрійне ДТП з постраждалими.
Автомобілі Nissan, Mitsubishi і Toyota зіткнулися на світлофорі. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
За попередньою інформацією, Mitsubishi стояв на світлофорі, коли його протаранив автомобіль Nissan. В результаті першого викинуло на зустрічну смугу руху і він зачепив Toyota.
ДТП в Дніпрі
Інформатор
Відомо, що в автомобілі Mitsubishi їхала сім'я з дитиною. Усіх трьох госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. Обставини аварії почали встановлювати правоохоронці.
ДТП в Дніпрі
Інформатор
ДТП в Дніпрі
Інформатор
ДТП в Дніпрі
Інформатор
ДТП в Дніпрі
Інформатор
ДТП в Дніпрі
Інформатор
Раніше OBOZREVATEL писав, що під Дніпром трапилася страшна ДТП з постраждалими. По дорозі до Кривого Рогу водій не впорався з керуванням і злетів з проїжджої частини.
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