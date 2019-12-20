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20 грудня • оновлено в 07:24
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Протаранив авто з дитиною: на виїзді з Дніпра трапилася жахлива ДТП

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Увечері 19 грудня на виїзді з Дніпра сталося потрійне ДТП з постраждалими.

Автомобілі Nissan, Mitsubishi і Toyota зіткнулися на світлофорі. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

За попередньою інформацією, Mitsubishi стояв на світлофорі, коли його протаранив автомобіль Nissan. В результаті першого викинуло на зустрічну смугу руху і він зачепив Toyota.

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ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

Відомо, що в автомобілі Mitsubishi їхала сім'я з дитиною. Усіх трьох госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. Обставини аварії почали встановлювати правоохоронці.

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що під Дніпром трапилася страшна ДТП з постраждалими. По дорозі до Кривого Рогу водій не впорався з керуванням і злетів з проїжджої частини.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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