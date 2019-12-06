Прийшла додому вся в крові: у Кривому Розі чоловік жорстоко зґвалтував дитину

У Кривому Розі Дніпропетровської області 5 грудня 40-річний чоловік жорстоко познущався над 12-річною дівчинкою.

Містянин хитрістю заманив дитину до себе додому, а потім зґвалтував, зокрема орально. Про це повідомляє "Перший міський".

У Кривому Розі чоловік жорстоко зґвалтував дитину Перший міський

Злочин було скоєно ввечері в приватному будинку. Після того, що трапилося, дитині вдалося самостійно повернутися додому. Дівчинка не хотіла зізнаватися батькам, однак ті помітили на її білизні сліди крові. Мама потерпілої відразу ж викликала поліцію. Потерпілу відвезли на огляд до лікарні.

Правоохоронцям вдалося оперативно розшукати і затримати ґвалтівника. Ним виявився багатодітний місцевий житель. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

У Кривому Розі чоловік жорстоко зґвалтував дитину Перший міський

У Кривому Розі чоловік жорстоко зґвалтував дитину Перший міський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві педофіл зґвалтував 10-річну дівчинку. Трапилося це в покинутій будівлі. Чоловік познайомився з дитиною через соцмережі.

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