Повис на дереві: під Дніпром сталася ДТП з переворотом

На Криворізькому шосе під Дніпром 8 листопада сталося зіткнення Renault і Skoda.

Від удару чех вилетів в кювет і повис на дереві. Про це повідомляє Інформатор.

Під Дніпром сталася ДТП з переворотом Информатор

Відомо, що обидва автомобілі їхали в бік виїзду з міста. Водій Renault не витримав дистанцію і наздогнав Skoda, в результаті чого водій останнього втратив контроль над управлінням. Легковик злетів з проїжджої частини і зачепився за дерево.

В аварії ніхто не постраждав. На місці події деталі того, що сталося, з'ясовували правоохоронці.

Під Дніпром сталася ДТП з переворотом Информатор

Під Дніпром сталася ДТП з переворотом Информатор

Під Дніпром сталася ДТП з переворотом Информатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі в маршрутці познущалися над пасажиркою з інвалідністю. Дівчину виштовхали до виходу, де вона через відсутність опори мало не перекинулася з коляски на підлогу. У салоні автобуса були відсутні місця для візочників – їх замінили звичайними сидіннями.

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