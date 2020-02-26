Повернув через дві смуги: у Дніпрі сталася жорстка ДТП на Слобожанському проспекті. Відео

У вівторок, 26 лютого, в Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася серйозна ДТП за участю ВАЗ і Ford.

Водій ВАЗ вирішив розвернутися в недозволеному місці з другої смуги і в нього на великій швидкості влетів Ford, повідомляє Дніпро оперативний (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

В результаті аварії обидві машини отримали серйозні пошкодження. У пригоді постраждала жінка, яка перебувала в салоні ВАЗ. На проспекті утворилася пробка.

ДТП в Дніпрі Дніпро оперативний

ДТП в Дніпрі Дніпро оперативний

ДТП в Дніпрі Дніпро оперативний

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі Lexus влетів в ювелірний магазин, щоб уникнути зіткнення з Peugeot.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!