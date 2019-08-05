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Повалені дерева і затоплені підвали: як Дніпропетровщина пережила бурю

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Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій і комунальних служб усувають наслідки негоди в Дніпропетровській області 4 серпня.

Рятувальники області протягом неділі отримали безліч повідомлень про повалені дерева та інші проблеми, передає пресслужба Головного управління ДСНС в Дніпропетровській області.

Рятувальники усувають наслідки бурі

Рятувальники усувають наслідки бурі

Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Зокрема, повідомлення про падвння дерев надходили з Соборного району, Амур-Нижньодніпровського району (дерево впало на проїжджу частину), пр. Б. Хмельницького (дерево звалилося на гараж і автомобіль), вул. Шмідта (в різних місцях дерева впали на проїжджу частину і гараж) в Дніпрі, вул. Балашовської в Павлограді (15-метрова тополя впала на автомобіль), де також довелося прибирати повалену електроопору з проїжджої частини, вул. Виконкомівської в Синельниково і Солонянського району, де довелося очищати проїжджу частину.

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Крім того, о 12:45 в Павлограді на території підприємства "Науково-виробниче об'єднання "Павлоградський хімічний завод" сталося підтоплення підвального приміщення та прилеглої території на площі близько 200 кв. м.

Рятувальники за допомогою мотопомпи відкачали близько 60 куб. м води та до 15:55 ліквідували проблему.

Рятувальники усувають наслідки бурі

Рятувальники усувають наслідки бурі

Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Рятувальники усувають наслідки бурі

Рятувальники усувають наслідки бурі

Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Рятувальники усувають наслідки бурі

Рятувальники усувають наслідки бурі

Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Рятувальники усувають наслідки бурі

Рятувальники усувають наслідки бурі

Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Також о 13:35 в службу порятунку надійшло повідомлення, що біля селища Широке в результаті негоди застрягли 4 легкових автомобіля.

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Для допомоги водіям залучили пожежно-рятувальний автомобіль АЦ-40 і за допомогою буксирувального тросу витягли машини з бруду на проїжджу частину дороги.

Про постраждалих не повідомляється.

Рятувальники усувають наслідки бурі

Рятувальники усувають наслідки бурі

Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Рятувальники усувають наслідки бурі

Рятувальники усувають наслідки бурі

Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Рятувальники усувають наслідки бурі

Рятувальники усувають наслідки бурі

Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Рятувальники усувають наслідки бурі

Рятувальники усувають наслідки бурі

Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Рятувальники усувають наслідки бурі

Рятувальники усувають наслідки бурі

Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

ДСНС нагадує, що в період штормового попередження необхідно уважно стежити за своїм місцезнаходженням, оскільки дерева, стовпи, білборди та малі архітектурні форми в разі сильних поривів вітру можуть завдати шкоди життю, здоров'ю та матеріальним цінностям.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 3 серпня, на Одесу обрушився потужний шторм, в результаті якого в місті затопило вулиці.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро погода ГосЧС
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