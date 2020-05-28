Потужна злива в Дніпрі затопила вулиці. Фото негоди

В ніч з 27 на 28 травня Україну накрило сильною зливою, яка затопила і кілька районів Дніпра. Найбільше постраждала вулиця Коробова – під водою опинилися проїжджаюча і пішохідна частини.

Найпроблемніші ділянки утворилися на 12 кварталі, житловому масиві Парус, Донецькому шосе і Березинській, повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Дніпро затопило через сильну зливу Інформатор

Вода на вулицях міста поки не убуває, адже лівневкам складно впоратися з такою великою кількістю опадів. За прогнозами синоптиків, погода залишиться такою ще кілька днів.

Аналогічна ситуація у багатьох містах України: в Одесі, Миколаєві та Харкові.

У Дніпрі вулиці затопило дощовою водою Інформатор

Намагайтеся не виходити на вулицю під час негоди Інформатор

Злива в Дніпрі Інформатор

Міні озеро на вулиці Інформатор

Занадто багато опадів, ливневки не справляються Інформатор

Виходьте на вулицю в гумових чоботях Інформатор

Найсильніше затопило вулицю Коробова Інформатор

У багатьох містах України ситуація ще гірше Інформатор

Через дощ проблема утворилася на 12 кварталі, житловому масиві Парус, Донецькому шосе і Березинській Інформатор

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що міста України "попливли" після дощів. У деяких містах затопило цілі райони, а на дорогах утворилися гейзери.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!