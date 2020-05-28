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28 травня • оновлено в 15:07
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Потужна злива в Дніпрі затопила вулиці. Фото негоди

1.9т
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В ніч з 27 на 28 травня Україну накрило сильною зливою, яка затопила і кілька районів Дніпра. Найбільше постраждала вулиця Коробова – під водою опинилися проїжджаюча і пішохідна частини.

Найпроблемніші ділянки утворилися на 12 кварталі, житловому масиві Парус, Донецькому шосе і Березинській, повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Дніпро затопило через сильну зливу

Дніпро затопило через сильну зливу

Інформатор

Вода на вулицях міста поки не убуває, адже лівневкам складно впоратися з такою великою кількістю опадів. За прогнозами синоптиків, погода залишиться такою ще кілька днів.

Аналогічна ситуація у багатьох містах України: в Одесі, Миколаєві та Харкові.

У Дніпрі вулиці затопило дощовою водою

У Дніпрі вулиці затопило дощовою водою

Інформатор

Намагайтеся не виходити на вулицю під час негоди

Намагайтеся не виходити на вулицю під час негоди

Інформатор

Злива в Дніпрі

Злива в Дніпрі

Інформатор

Міні озеро на вулиці

Міні озеро на вулиці

Інформатор

Занадто багато опадів, ливневки не справляються

Занадто багато опадів, ливневки не справляються

Інформатор

Виходьте на вулицю в гумових чоботях

Виходьте на вулицю в гумових чоботях

Інформатор

Найсильніше затопило вулицю Коробова

Найсильніше затопило вулицю Коробова

Інформатор

У багатьох містах України ситуація ще гірше

У багатьох містах України ситуація ще гірше

Інформатор

Через дощ проблема утворилася на 12 кварталі, житловому масиві Парус, Донецькому шосе і Березинській

Через дощ проблема утворилася на 12 кварталі, житловому масиві Парус, Донецькому шосе і Березинській

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що міста України "попливли" після дощів. У деяких містах затопило цілі райони, а на дорогах утворилися гейзери.

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Автор
Яна Коваль
Місце
Україна Дніпро
Теги
новини потоп дороги погода
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