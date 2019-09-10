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10 вересня • оновлено в 22:54
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Потрапив в голову і груди: під Дніпром сусіди влаштували криваву стрілянину

1.1т Читати матеріал російською

У Покрові Дніпропетровської області поліція затримала чоловіка, який 8 вересня стріляв в сусіда.

Життя потерпілого на даний момент під загрозою. Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.

Під Дніпром чоловік стріляв у сусіда

Під Дніпром чоловік стріляв у сусіда

Колаж

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Ножем у серце: з'явилися ексклюзивні деталі вбивства у Дніпрі

Правоохоронці з'ясували, що причиною конфлікту між чоловіками став пес одного з них, який забіг у двір іншого сусіда. У відповідь він взяв спортивний револьвер, переліз через паркан і зробив кілька пострілів в господаря собаки. Останній отримав пораненния голови і грудної клітки.

Постраждалого у тяжкому стані доставили в лікарню. Зараз його стан важкий, лікарі борються за його життя.

9 вересня слідчі оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.15 ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). Зловмиснику загрожує від семи до п'ятнадцяти років в'язниці.

Під Дніпром чоловік стріляв у сусіда

Під Дніпром чоловік стріляв у сусіда

ГУНП в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром чоловік забив до смерті колегу. 26-річний житель Нікополя до смерті побив свого товариша прямо на зупинці громадського транспорту. Обидва чоловіки знаходилися в стані алкогольного сп'яніння.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
стрілянина чоловік Національна поліція України
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
АТОшники недоумки резвятся.
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