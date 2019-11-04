Головна Новини
4 листопада • оновлено в 07:55
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Помстився водію: в Дніпрі неадекватний чоловік розбив скло маршрутки. Відео

344 Читати матеріал російською

У неділю, 3 листопада, в центрі Дніпра пішохід розбив скло в маршрутці №79. Він порахував це справедливим, тому що водій ледь не наїхав на нього.

Інцидент стався на перехресті проспекту Дмитра Яворницького і вулиці Шмідта. Запис з відеореєстратора машини, яка стояла поруч з маршрутним таксі, опублікували в Telegram-каналі "Х**вий Дніпро".

Новини
Машина розлетілася на частини: в Кривому Розі трапилася жахлива ДТП

Як видно на відео, водій повертав на вулицю Шмідта по зеленій стрілці, коли на дорогу вийшов чоловік. Можливо, він потрапив в сліпу зону маршрутника, але той все одно встиг зреагувати. Пішохід був упевнений у своїй правоті та помстився водію, вдаривши кулаком по склу.

Чоловік розбив скло маршрутки в Дніпрі

Чоловік розбив скло маршрутки в Дніпрі

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі очікується потепління. Синоптики прогнозують, що температура повітря підніметься до позначки +16.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна Дніпро
Теги
водій маршрутки маршрутка конфлікт
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel