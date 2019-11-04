Помстився водію: в Дніпрі неадекватний чоловік розбив скло маршрутки. Відео

У неділю, 3 листопада, в центрі Дніпра пішохід розбив скло в маршрутці №79. Він порахував це справедливим, тому що водій ледь не наїхав на нього.

Інцидент стався на перехресті проспекту Дмитра Яворницького і вулиці Шмідта. Запис з відеореєстратора машини, яка стояла поруч з маршрутним таксі, опублікували в Telegram-каналі "Х**вий Дніпро".

Як видно на відео, водій повертав на вулицю Шмідта по зеленій стрілці, коли на дорогу вийшов чоловік. Можливо, він потрапив в сліпу зону маршрутника, але той все одно встиг зреагувати. Пішохід був упевнений у своїй правоті та помстився водію, вдаривши кулаком по склу.

Чоловік розбив скло маршрутки в Дніпрі Інформатор

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