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22 вересня • оновлено в 18:03
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Померла в операційній: в Кривому Розі сталася смертельна ДТП

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У Кривому Розі Дніпропетровської області в ніч на 22 вересня водій "Москвича" не впорався з керуванням і потрапив у дерево.

Пасажирка легковика померла в лікарні від несумісних з життям травм, за життя водія і ще одного пасажира борються медики, повідомляє Перший міський (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Кривому Розі "Москвич" влетів у дерево

У Кривому Розі "Москвич" влетів у дерево

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У Дніпрі шкільний автобус переїхав чоловіка: відео з місця аварії

Відомо, що водій керував транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. У салоні автомобіля знаходилися ще два пасажири, серед яких - жінка шофера. В результаті зіткнення всі троє отримали важкі поранення.

Постраждалих госпіталізували в лікарню. Вранці стало відомо, що жінка померла від крововиливу в мозок.

Під Дніпром сталася смертельна ДТП

Під Дніпром сталася смертельна ДТП

Перший міський

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Під Дніпром сталася смертельна ДТП

Під Дніпром сталася смертельна ДТП

Перший міський

За життя 36-річного водія борються медики. У чоловіка закрита черепно-мозкова травма, забої внутрішніх органів і розірване обличчя. Ще один пасажир також знаходиться в лікарні.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром маршрутники влаштували скандал. У селищі Краснопілля водії маршрутки і шкільного автобуса не поділили пасажирів. Чоловіки мало не побилися на очах у школярів.

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Україна Дніпро
Теги
аварія ДТП смерть
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