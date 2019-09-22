Померла в операційній: в Кривому Розі сталася смертельна ДТП

У Кривому Розі Дніпропетровської області в ніч на 22 вересня водій "Москвича" не впорався з керуванням і потрапив у дерево.

Пасажирка легковика померла в лікарні від несумісних з життям травм, за життя водія і ще одного пасажира борються медики, повідомляє Перший міський (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Кривому Розі "Москвич" влетів у дерево Колаж

Відомо, що водій керував транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. У салоні автомобіля знаходилися ще два пасажири, серед яких - жінка шофера. В результаті зіткнення всі троє отримали важкі поранення.

Постраждалих госпіталізували в лікарню. Вранці стало відомо, що жінка померла від крововиливу в мозок.

Під Дніпром сталася смертельна ДТП Перший міський

Під Дніпром сталася смертельна ДТП Перший міський

За життя 36-річного водія борються медики. У чоловіка закрита черепно-мозкова травма, забої внутрішніх органів і розірване обличчя. Ще один пасажир також знаходиться в лікарні.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром маршрутники влаштували скандал. У селищі Краснопілля водії маршрутки і шкільного автобуса не поділили пасажирів. Чоловіки мало не побилися на очах у школярів.

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