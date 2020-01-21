Полює на дітей: серійний злодій тримає у страху школу на Дніпропетровщині

У місті Нікополь Дніпропетровської області 20 січня на території середньої школи №3 відбувся напад на школярку.

Посеред білого дня невідомий силою відібрав у дівчинки пакет із речами. Перелякана дитина не стала чинити опір і втекла, а нападник просто зник із місця злочину, повідомляє NikopolNews.

Момент зухвалого пограбування зафіксувала камера відеоспостереження. На записі чітко видно, як дорослий чоловік нападає на маленьку дівчинку і силою відбирає пакет. Школярці вдалося вирватися з рук зловмисника і втекти. За кілька секунд злодій також зник із місця злочину разом зі здобиччю.

Скріншот NikopolNews

Пізніше з'ясувалося, що в цей самий день ще двоє учнів школи стали жертвами пограбування. Припускається, що всі три напади скоїла одна й та сама людина. Пошуками злочинця зайнялася поліція.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Кривому Розі 19 січня на вулиці Героїв АТО невідомий зґвалтував 20-річну дівчину. Погрожуючи ножем, зловмисник також пограбував жертву і втік із місця злочину.

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