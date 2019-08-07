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Поліцейські Дніпра зупинили палаючий автомобіль без водія

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Співробітники патрульної поліції зупинили палаючий автомобіль, який котився через трамвайні рейки на вул. Макарова в Дніпрі.

На момент пожежі в салоні машини нікого не було, передає "Інформатор".

Поліція зупинила палаючий автомобіль

Поліція зупинила палаючий автомобіль

Інформатор

Помітивши паруючий на ходу автомобіль Daewoo, патрульні кинулися до нього.

Через темне тонування скла було незрозуміло, чи є хтось в салоні, тому поліцейський змушений був розбити одне з вікон.

Переконавшись, що всередині нікого немає, поліцейські зупинили машину і спробували загасити її самотужки.

Патрульним довелося розбити вікно машини

Патрульним довелося розбити вікно машини

Інформатор

Всередині палаючої машини нікого не виявилося

Всередині палаючої машини нікого не виявилося

Інформатор

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У Кам'янському загорілася маршрутка з людьми. Фото

До поліцейських приєдналися небайдужі автомобілісти і співробітники найближчої заправки.

У підсумку на місце події викликали рятувальників, які остаточно загасили вогонь.

Пізніше до патрульних підійшов господар машини, який дізнався про подію через інтернет.

На місці події виникла пробка

На місці події виникла пробка

Інформатор

Причина загоряння невідома

Причина загоряння невідома

Інформатор

Поліція розбирається з причинами події

Поліція розбирається з причинами події

Інформатор

В даний час правоохоронці з'ясовують обставини і причини того, що сталось.

В результаті події ніхто не постраждав.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на трасі під Дніпром загорілася вантажівка.

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Україна Дніпро
Теги
Дніпро пожежа поліція
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