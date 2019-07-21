Поки мати працювала на виборах? У Кривому Розі дитина випала з вікна

У Кривому Розі Дніпропетровської області дворічна дитина випала з вікна, поки мати була на виборчій дільниці.

За попередніми даними, жінка вирішила підробити на виборах, і залишила двох маленьких дітей вдома під наглядом рідного брата. Подія трапилася близько 09:00 неділі, 21 липня, пише "КП в Україні".

Малюк випав з вікна другого поверху. Його помітила перехожа жінка і відразу ж викликала машину швидкої допомоги. Дитину госпіталізували в лікарню з попереднім діагнозом "перелом лобової кістки".

У Кривому Розі дитина випала з вікна колаж

"Хлопчик у важкому стані, черепно-мозкова травма, ним займаються хірурги і реаніматологи", – розповіли у відділенні дитячої реанімації восьмої лікарні.

Як стверджують у прес-службі криворізької поліції, жінка нібито працювала в складі виборчої комісії, але офіційного підтвердження поки немає.

Про батька дітей нічого невідомо. Всі обставини НП з'ясовують правоохоронці. Факт зареєстрований, але про будь-якої відповідальність дорослих говорити поки рано, додали правоохоронці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві жінка прикинулася мертвою на виборчій дільниці, інцидент потрапив на відео.

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