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17 грудня • оновлено в 15:54
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Побили та викинули: у Дніпрі нахабно пограбували чоловіка в електричці

1.6т
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У Дніпрі біля опівночі 17 грудня жорстоко побили і пограбували чоловіка.

Як повідомили у пресслужбі Патрульної поліції у Дніпропетровській області, молодик звернувся по допомогу до працівниці залізничного переїзду. Він розповів, що його побили і пограбували в електричці.

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Побили та пограбували чоловіка у Дніпрі

Побили та пограбували чоловіка у Дніпрі

Перший Запорізький

Так, чоловік їхав у поїзді і до нього підійшли троє невідомих молодих людей і жінка. Потім вони почали погрожувати, бризнули в обличчя газовим балончиком, побили і забрали особисті речі.

Побили і пограбували чоловіка у Дніпрі

Побили і пограбували чоловіка у Дніпрі

Пресслужба Патрульної поліції у Дніпропетровській області

Після цього потерпілого викинули з електрички на найближчій станції.

Потерпілий надав прикмети нападників, і патрульні розпочали пошуки. Незабаром компанію схожих людей помітили у Новокодацькому районі.

Правоохоронці поспілкувалися з невідомими і провели поверхневу перевірку. Як з'ясувалося, це і були ймовірні злочинці. При собі у них були речі потерпілого.

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Побили і пограбували чоловіка у Дніпрі

Побили і пограбували чоловіка у Дніпрі

Пресслужба Патрульної поліції у Дніпропетровській області

Зазначимо, цих громадян передали слідчим, які з'ясовуватимуть всі обставини події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі 16 грудня у провулку Давидова спалахнув гараж. Вогонь швидко поширився на житловий будинок і сарай.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Теги
чоловік поліція
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