Підпал 8-річного хлопчика в Дніпрі: з'явилися новини про стан

У Дніпрі діти під час гри облили бензином і підпалили 8-річного хлопчика.

Дитина отримала 35% опіків тіла і на сьогоднішній день його стан важкий, повідомила волонтер Олександра Сова-Тимощенкова на своїй сторінці в Facebook.

"Стан Яцун Кирюши ще важкий, знаходиться в реанімації, обгрунтований плином опіків і хвороби", – написала дівчина.

Постраждала дитина Facebook волонтера

Вона розповіла, що хлопчик переніс п'ять операцій:

"Було проведено 5 операцій з видалення згорілої шкіри, і вже почали робити пересадку шкіри", – зазначила волонтер.

Олександра додала, що сума для лікування вже зібрана, але ще потрібна допомога:

"Орієнтовна сума вже в реанімації - 100 тисяч гривень. Дякую велике всім лікарям реанімації та Артему Посунько, головний лікар по опікам. І дякую кожному доброму серцю, хто допомагає Кирюші", – написала дівчина.

Всі, хто небайдужий до цієї історії, можуть надати фінансову допомогу малюкові:

Рахунок: ЄДРПОУ / ДРФО 41414462, А-Банк, МФО 307770, № 26004010029952, валюта UAH (українська гривня).

Також можливо перевести гроші на картку фонду 5583350100373193 (через термінал).

Карта ПриватБанку 5168 7427 1212 6501 (карта оформлена на Тимощенкову Олександру). При перекладі необхідно вказати прізвище Яцун.

Якщо у вас є питання, можна звернутися до волонтера за телефоном: +380675622044 - Олександра.

Постраждала дитина Facebook волонтера

Як повідомляв OBOZREVATEL, в трагедії з 22-річною Анастасією Ковальової, яку 2 липня посеред вулиці облив бензином і підпалив кохана людина, побачили містичний слід.

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