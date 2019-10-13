Під Дніпром поліція влаштувала масову нічну облаву: затримано 20 осіб

У Павлограді Дніпропетровської області 12 жовтня провели поліцейське відпрацювання.

Поліцейські блоку превентивної діяльності спільно з поліцейськими карного розшуку і з залученням спецназу провели рейди по спальних районах міста і в караоке-барі. Про це повідомили на порталі Павлоград.dp.ua (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Нічний рейд Павлоград.dp.ua

Так, в центрі міста в одному з нічних закладів затримали 20 осіб. В результаті у 23-річного хлопця знайшли марихуану. По цій справі розпочато кримінальне провадження.

"Цей захід є плановим, направлено на стабілізацію криміногенної ситуації в місті та недопущення скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів", – розповіли в поліції.

Нічний рейд Павлоград.dp.ua

Нічний рейд Павлоград.dp.ua

Нічний рейд Павлоград.dp.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері 10 жовтня в Дніпрі поліція зловила банду, яка грабувала жінок. У затриманні брали участь п'ять патрульних екіпажів.

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