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17 вересня • оновлено в 16:11
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Під Дніпром поліція виявила теплицю з коноплею

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В одному з сіл Царичанського району Дніпропетровської області поліцейські виявили теплицю з коноплями на території приватного домоволодіння.

Крім того, на горищі будинку правоохоронці знайшли 12 кг готової до вживання марихуани, передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.

Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Поліція Дніпропетровщини виявила теплицю з коноплями

Повідомляється, що санкціонований обшук проводився у чоловіка 1973 року народження в рамках справи, порушеної за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу.

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Загальна вартість наркотиків, виявлених поліцією – близько 1,2 млн гривень.

Вилучені речовини і рослини направлені на дослідження.

Знайдені рослини і речовини направлені на експертизу

Знайдені рослини і речовини направлені на експертизу

Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Загальна вартість вилученого – понад мільйон гривень

Загальна вартість вилученого – понад мільйон гривень

Пресслужба поліції Дніпропетровської області

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Під Дніпром поліція вилучила наркотики на 500 тис. гривень

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Київській області ліквідували нарколабораторію, де виготовляли амфетамін, а потім продавали наркотики українським військовослужбовцям. Двох дилерів спіймали "на гарячому" під час передачі 2 кілограмів амфетаміну.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
поліція наркотики
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