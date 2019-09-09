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9 вересня • оновлено в 12:53
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Під Дніпром підлітки напали і пограбували жінку

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У Новомосковську під Дніпром двоє підлітків напали на літню жінку і відібрали у неї золотий ланцюжок.

За фактом події порушено кримінальну справу, передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.

У Новомосковську поліція затримала підлітків за пограбування

У Новомосковську поліція затримала підлітків за пограбування

Пресслужба поліції Дніпропетровської області

"У Новомосковську поліцейські групи реагування патрульної поліції затримали малолітніх грабіжників", – сказано в повідомленні.

Напад стався 6 вересня.

У поліцію звернулася 66-річна жінка і повідомила, що двоє підлітків пограбували її.

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За словами потерпілої, під час прогулянки вона зробила зауваження двом хлопцям за гучні розмови і нецензурну лайку.

Коли вона збиралася зайти в під'їзд, підлітки напали на неї – один тримав вхідні двері, а другий зірвав з шиї ланцюжок.

Після цього вони втекли.

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Поліція швидко знайшла і доставила у відділення нападників 10-ти і 12-ти років.

Їх опитали в присутності батьків.

Розслідування ведеться за ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кам'янському підлітки викинули свого однолітка з вікна недобудованої будівлі. За словами свідка події, вона побачила, як хлопець впав з другого поверху, і тут же викликала поліцію і "швидку".

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Місце
Україна Дніпро
Теги
напад на жінку поліція
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