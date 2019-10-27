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27 жовтня • оновлено в 16:51
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Під Дніпром пацієнт вивалився на ходу з "швидкої": відео інциденту

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У Новомосковську Дніпропетровської області 26 жовтня чоловік випав з задніх дверей "швидкої допомоги" прямо на проїжджу частину.

Водій автомобіля, що їхав позаду, встиг зманеврувати і запобігти наїзду. Відео інциденту опублікували в Facebook-спільноті "Просто Дніпропетровськ" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Під Дніпром пацієнт вивалився на ходу з "швидкої"

Під Дніпром пацієнт вивалився на ходу з "швидкої"

Скріншот

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У коментарях під відео користувачі звинуватили в недбалості водія, який не зафіксував двері, проте очевидці стверджують, що у трагедії винен сам пацієнт. Нетверезий хворий всіляко опирався госпіталізації і навіть під час транспортування робив спроби будь-якими способами вийти з машини. Медпрацівники намагалися його втримати, проте сили були нерівні.

Під час падіння чоловік отримав забій голови, але навіть це його не зупинило. З метою безпеки транспортування хворого продовжили в супроводі правоохоронців.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в небі над Дніпром сталася серйозна НП з літаком. Під час польоту у пасажирського літака Бориспіль – Дніпро відмовив один з двигунів. На борту було 45 пасажирів.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
ДТП швидка допомога чоловік курйоз
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