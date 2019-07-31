Під Дніпром на території поліклініки "швидка" збила жінку

У Кам'янському автомобіль "швидкої допомоги" наїхав на 77-річну жінку, яка йшла позаду машини.

ДТП сталося 30-го липня в районі колишньої поліклініки № 2. Про це повідомляє "Наш репортер".

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Водій Geely CK здавав заднім ходом, в той час як жінка намагалася обійти транспортний засіб. В результаті аварії пенсіонерка отримала перелом ноги.

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Жінку доставили в міську лікарню швидкої медичної допомоги.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Київщині підліток впав в кому після аварії.

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