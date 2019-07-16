Під Дніпром горів приватний будинок: з підозрюваним розправилися сусіди

15-го липня близько 22:30 в Кривому Розі загорівся приватний будинок.
Як стверджують очевидці, в нього кинули "коктейль Молотова". Про це повідомляє "Перший міський".
Пожежа під Дніпром
колаж
У будівлі загорівся дах. В результаті спалаху ніхто не постраждав.
На пожежу збіглися сусіди. Вони знайшли винного і побили його.
У Кривому Розі горів приватний будинок
перший міський
Обставини події з'ясовували правоохоронці на місці пожежі.
Загоряння на Дніпропетровщині
перший міський
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Росії в пожежі загинули 14 моряків-підводників.
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