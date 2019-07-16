Під Дніпром горів приватний будинок: з підозрюваним розправилися сусіди

15-го липня близько 22:30 в Кривому Розі загорівся приватний будинок.

Як стверджують очевидці, в нього кинули "коктейль Молотова". Про це повідомляє "Перший міський".

Пожежа під Дніпром колаж

У будівлі загорівся дах. В результаті спалаху ніхто не постраждав.

На пожежу збіглися сусіди. Вони знайшли винного і побили його.

У Кривому Розі горів приватний будинок перший міський

Обставини події з'ясовували правоохоронці на місці пожежі.

Загоряння на Дніпропетровщині перший міський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Росії в пожежі загинули 14 моряків-підводників.

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