Під Дніпром чоловіка збили на пішохідному переході: потерпілий помер в лікарні

На трасі М-04 в Підгородньому Дніпропетровської області 28 грудня "Волга" збила чоловіка, який переходив дорогу по пішохідному переходу.
Пішохід помер в лікарні, не приходячи до тями. Про це повідомляє Інформатор.
Під Дніпром на смерть збили чоловіка
інформатор
Відомо, що легковик рухався в бік міста. Пішохода, який йшов по "зебрі", водій не помітив через щільний трафік, тому вчасно не загальмував і наїхав на чоловіка.
"Тяжкого" постраждалого забрали в обласну лікарню імені Мечникова. На наступний день 47-річний чоловік помер у лікарні, не приходячи до тями. У нього залишилася неповнолітня дочка.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на Набережній Перемоги згоріла Mazda. Рятувальникам вдалося запобігти загорянню інших автомобілів.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!