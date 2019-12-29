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30 грудня • оновлено в 10:47
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Аліна Рашевська

Під Дніпром чоловіка збили на пішохідному переході: потерпілий помер в лікарні

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На трасі М-04 в Підгородньому Дніпропетровської області 28 грудня "Волга" збила чоловіка, який переходив дорогу по пішохідному переходу.

Пішохід помер в лікарні, не приходячи до тями. Про це повідомляє Інформатор.

Під Дніпром на смерть збили чоловіка

Під Дніпром на смерть збили чоловіка

інформатор

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Відомо, що легковик рухався в бік міста. Пішохода, який йшов по "зебрі", водій не помітив через щільний трафік, тому вчасно не загальмував і наїхав на чоловіка.

"Тяжкого" постраждалого забрали в обласну лікарню імені Мечникова. На наступний день 47-річний чоловік помер у лікарні, не приходячи до тями. У нього залишилася неповнолітня дочка.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на Набережній Перемоги згоріла Mazda. Рятувальникам вдалося запобігти загорянню інших автомобілів.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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