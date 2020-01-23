Під Дніпром бус протаранив вантажівку: водія вирізали з розбитого авто

Поблизу селища Дмитрівка Дніпропетровської області 23 січня трапилося зіткнення вантажівки "МАЗ" і "Mercedes Sprinter".

У пригоді серйозно постраждав водій буса. Чоловіка затиснуло серед купи розтрощеного металу, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Повідомлення про аварію надійшло до Служби порятунку "101" близько 9:15. За вказаною адресою відразу ж направили чергову бригаду рятувальників.

Під Дніпром бус протаранив вантажівку Колаж

За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса не впорався з керуванням і влетів у вантажівку. В результаті зіткнення чоловіка затиснуло в розтрощеному салоні. Для його звільнення рятувальникам довелося застосувати гідравлічний інструмент. Постраждалого госпіталізували з попереднім діагнозом "забійна рана лівої надбрівної дуги і синдром стиснення лівої нижньої кінцівки".

Під Дніпром бус протаранив вантажівку ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Під Дніпром бус протаранив вантажівку ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Під Дніпром бус протаранив вантажівку ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Під Дніпром бус протаранив вантажівку ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що вранці 23 січня в обласній клінічній лікарні імені Мечникова померла 17-річна дівчина, яка постраждала під час вибуху в Дніпрі. Нейрохірурги і анестезіологи більше доби боролися за життя дитини, проте травма виявилася несумісною з життям.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!