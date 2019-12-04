Під Дніпром батьки по-звірячому катували малолітнього сина: подробиці

У Синельниковому Дніпропетровської області батьки катували розпеченою ложкою власну 9-річну дитину .

Таким чином хлопчика карали за непослух. Кримінальну справу стосовно подружньої пари направили до суду, повідомили в пресслужбі прокуратури в Дніпропетровській області.

Під Дніпром батьки по-звірячому катували малолітнього сина Sensum.Club

За версією слідства, в травні 2019 у Синельниковому батько і мачуха 9-річного хлопчика, застосовуючи покарання у виховних цілях і використовуючи для цього розпечену столову ложку, завдали дитині термічні опіки пальців рук I-II ступеня.

Синельниківська місцева прокуратура передала справу до суду. 36-річного чоловіка і його дружину звинувачують за частиною 2 статті 127 Кримінального кодексу України (катування).

Зараз судовий розгляд кримінального провадження триває.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі студент прийняв наркотики в гуртожитку і викликав поліцію. На лінію "102" 17-річний хлопець повідомив, що "загубився в часі" і попросив допомогти викликати медиків.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!