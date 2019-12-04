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4 грудня • оновлено в 16:43
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Аліна Рашевська

Під Дніпром батьки по-звірячому катували малолітнього сина: подробиці

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У Синельниковому Дніпропетровської області батьки катували розпеченою ложкою власну 9-річну дитину .

Таким чином хлопчика карали за непослух. Кримінальну справу стосовно подружньої пари направили до суду, повідомили в пресслужбі прокуратури в Дніпропетровській області.

Під Дніпром батьки по-звірячому катували малолітнього сина

Під Дніпром батьки по-звірячому катували малолітнього сина

Sensum.Club

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За версією слідства, в травні 2019 у Синельниковому батько і мачуха 9-річного хлопчика, застосовуючи покарання у виховних цілях і використовуючи для цього розпечену столову ложку, завдали дитині термічні опіки пальців рук I-II ступеня.

Синельниківська місцева прокуратура передала справу до суду. 36-річного чоловіка і його дружину звинувачують за частиною 2 статті 127 Кримінального кодексу України (катування).

Зараз судовий розгляд кримінального провадження триває.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі студент прийняв наркотики в гуртожитку і викликав поліцію. На лінію "102" 17-річний хлопець повідомив, що "загубився в часі" і попросив допомогти викликати медиків.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
тортури розслідування
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