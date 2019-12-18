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18 грудня • оновлено в 15:49
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Перекинувся кілька разів: під Дніпром трапилася жахлива ДТП з постраждалими. Фото

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Неподалік від села Вишневе Дніпропетровської області 18 грудня легковий автомобіль потрапив у ДТП з переворотом.

По дорозі до Кривого Рогу водій не впорався з керуванням і злетів з дороги. Про це повідомляє "Перший міський".

Під Дніпром трапилася жахлива ДТП з постраждалими

Під Дніпром трапилася жахлива ДТП з постраждалими

Перший міський

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Відомо, що аварія трапилася приблизно об 11:45. На виїзді з села водій втратив керування над транспортним засобом і злетів з дороги. Автомобіль кілька разів перекинувся і, ставши на колеса, зупинився біля поля.

ДТП під Вишневим

ДТП під Вишневим

Перший міський

У салоні автомобіля, крім водія, був пасажир. Обидва залишилися живі, проте отримали серйозні травми. У одного з них підозрюють перелом. Постраждалі були оглянуті медиками, але від госпіталізації вони відмовилися.

ДТП під Вишневим

ДТП під Вишневим

Перший міський

На місці всі деталі події з'ясовували правоохоронці.

ДТП під Вишневим

ДТП під Вишневим

Перший міський

ДТП під Вишневим

ДТП під Вишневим

Перший міський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі вулиці Байкальській помітили двох чоловіків, які влаштували кулачні розбірки прямо посеред дороги. Водій "Таврії" підрізав хлопця на велосипеді, внаслідок чого останній жорстоко помстився автомобілісту.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
аварія ДТП отримав травму
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