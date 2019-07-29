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Ножем по шиї та тілу: на Дніпропетровщині рецидивіст сп'яну мало не вбив друга

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У Кривому Розі раніше судимий чоловік зробив спробу вбити свого товариша.

Інцидент стався в Покровському районі міста вранці 27-го липня. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції в Дніпропетровській області.

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У Дніпрі чоловік накинувся на одного з ножем

У Дніпрі чоловік накинувся на одного з ножем

ЮГ Times

Конфлікт між чоловіками виник під час спільного вживання алкоголю. В результаті зловмисник завдав потерпілому декілька ударів ножем по тілу і шиї, після чого зник з місця злочину.

Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що блискавка вбила спортсменку під час забігу.

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Україна Дніпро
Теги
Дніпро вбивство Національна поліція України
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