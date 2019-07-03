ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Події

Непрохана гостя: в Дніпрі дівчина зірвалася з 4-го поверху "чужого" гуртожитку

719Читати матеріал російською

У Дніпрі дівчина намагалася незаконно проникнути в гуртожиток одного з міських вузів.

Інцидент трапився 3-го липня близько шостої ранку. Про це повідомив "Інформатор".

Незважаючи на відсутність дозволу коменданта, дівчина спробувала обійти заборону і проникнути в гуртожиток через вікно. Підніматися на четвертий поверх їй допомагали друзі, спорудивши нехитру конструкцію для підйому з простирадлом. Однак спорядження з підручних засобів виявилося недостатньо міцним, в результаті чого дівчина зірвалася і впала на дах прибудови.

Новини
До пізнього вечора: хто сьогодні в Дніпрі залишиться без води

Без травм не обійшлося - дівчина отримала забої та поранення руки, проте не була госпіталізована. На місці події винних шукали правоохоронці. Як з'ясувалося, в організації затії були задіяні кілька мешканців гуртожитку, одного з яких, до речі, не так давно відрахували з університету.

"О 6 ранку дзвонить мені **** і каже, мовляв, так і так, треба затягнути дівчинку на наш поверх. Я сказав, що не варто, і взагалі я хочу спокійно піти на канікули без всяких проблем. Він мене півтори години умовляв. Ну і я йому сказав, щоб якщо що, він узяв всю провину на себе. У неї рука зісковзнула і вона зірвалася з 4-го поверху, впала на дах", - поділився один з хлопців.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Вінницькій області трагічно загинув ветеран АТО.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
УкраїнаДніпро
Теги
Дніпроскандал в вузіполіція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel