У Дніпрі дівчина намагалася незаконно проникнути в гуртожиток одного з міських вузів.

Інцидент трапився 3-го липня близько шостої ранку. Про це повідомив "Інформатор".

Незважаючи на відсутність дозволу коменданта, дівчина спробувала обійти заборону і проникнути в гуртожиток через вікно. Підніматися на четвертий поверх їй допомагали друзі, спорудивши нехитру конструкцію для підйому з простирадлом. Однак спорядження з підручних засобів виявилося недостатньо міцним, в результаті чого дівчина зірвалася і впала на дах прибудови.

Без травм не обійшлося - дівчина отримала забої та поранення руки, проте не була госпіталізована. На місці події винних шукали правоохоронці. Як з'ясувалося, в організації затії були задіяні кілька мешканців гуртожитку, одного з яких, до речі, не так давно відрахували з університету.

"О 6 ранку дзвонить мені **** і каже, мовляв, так і так, треба затягнути дівчинку на наш поверх. Я сказав, що не варто, і взагалі я хочу спокійно піти на канікули без всяких проблем. Він мене півтори години умовляв. Ну і я йому сказав, щоб якщо що, він узяв всю провину на себе. У неї рука зісковзнула і вона зірвалася з 4-го поверху, впала на дах", - поділився один з хлопців.

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