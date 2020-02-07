"Не змогли визначити вірус": у Дніпрі чоловік помер через грип

У Дніпрі в лікарні імені Мечникова від пневмонії помер чоловік.

Як стало відомо, причиною захворювання став грип. В лабораторії не змогли визначити вірус, так як було занадто пізно, повідомляє 34 канал.

У Дніпрі чоловік помер через грип

Так, лабораторія може визначити вірус до 5 днів хвороби, але хворого доставили на 15 день.

У Дніпрі чоловік помер через грип 34 канал

За словами головного лікаря лікарні Сергія Риженка, чоловіка доставили з легкими, які працювали на 40%:

"Він помер 5 лютого. Було надто пізно. Зараз ще троє лежать з пневмонією, двоє в реанімації, одна жінка пішла на поправку - вона у відділенні пульмонології", – розповів Риженко.

Головний лікар Сергій Риженко 34 канал

Головний лікар зазначив, що померлий жив в місті П'ятихатки Дніпропетровської області. Родичі доставили його в лікарню самі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі 2-річний хлопчик помер через грип. Дитина захворіла 20 січня і йому поставили діагноз "ураження вірусом грипу А".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!