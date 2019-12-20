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20 грудня • оновлено в 08:56
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Карина Бондаренко

Не побачив на "зебрі"! У Дніпрі водій збив двох пішоходів

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У четвер, 19 грудня, на вулиці Титова в Дніпрі автомобіль Mitsubishi збив чоловіка і жінку.

Пара переходила дорогу на пішохідному переході. Про це повідомляє Інформатор.

З невідомих причин водій машини не встиг зреагувати. Обох постраждалих госпіталізували.

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

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На місці ДТП працювали патрульні і слідчий.

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі жінка витягла з кишені дитини телефон, поки та розглядала іграшки в магазині.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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