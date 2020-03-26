Названа причина смерті чоловіка з Кам'янського з підозрою на коронавірус

Житель міста Кам'янське Дніпропетровської області, який помер за кілька годин після госпіталізації до Дніпра з підозрою на коронавірус COVID-19 24 березня, не був ним заражений.

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Як показали результати лабораторних аналізів, причиною смерті містянина став грип А пандемічний. Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

Друга назва захворювання – "свинячий грип". Вірус поширюється повітряно-крапельним шляхом при прямому і непрямому контакті.

Стала відома причина смерті кам'янчанина Вести

Як правило, клінічні симптоми вірусу схожі з симптомами сезонного грипу. Але клінічна картина варіюється в широких межах – від безсимптомної інфекції до тяжкої пневмонії з летальними наслідками.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у вівторок, 24 березня, в Дніпрі помер перший пацієнт з підозрою на коронавірус. Житель Кам'янського Дніпропетровської області був госпіталізований в міську лікарню №21.

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