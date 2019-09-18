Наживався на школярах: заарештований чиновник райадміністрації на Дніпропетровщині

Суд відправив під домашній арешт одного з чиновників Верхньодніпровської райдержадміністрації в Дніпропетровській області, підозрюваного в розкраданні 330 тис. гривень бюджетних коштів.

За версією слідства, чиновники райдержадміністрації завищували в документах обсяги споживаного в навчальних закладах тепла, передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.

На Дніпропетровщині чиновники привласнювали гроші, виділені на опалення шкіл

"Слідством встановлено, що посадові особи Верхньодніпровської райдержадміністрації, зловживаючи службовим становищем, умисно завищували обсяги фактично спожитої теплової енергії, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей про показники фактично спожитої теплової енергії, витраченої на опалення навчальних закладів в 2018/2019 роки, в результаті чого, за висновком судово-економічної експертизи, державі завдано збитків на суму понад 330 тисяч гривень", – сказано в повідомленні.

Одному з чиновників було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу та обрано запобіжний захід.

В даний час досудове розслідування триває.

Раніше OBOZREVATEL писав, що військова прокуратура Сумської гарнізону повідомила про підозру в розтраті з держбюджету майже 1 мільйона гривень керівнику про ДП "Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів". Слідство встановило, що директор держпідприємства в 2019 році розтратив, а посадові особи ТОВ привласнили бюджетні кошти в сумі 917 726 грн, призначені для виготовлення озброєння для військовослужбовців ЗСУ.

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