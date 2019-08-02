Напився і жорстоко побив дитину: на Дніпропетровщині суд заарештував домашнього тирана

Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області заарештував на 3 місяці чоловіка, який побив 4-річного хлопчика.

Як повідомляє пресслужба прокуратури Дніпропетровської області, в момент скоєння злочину чоловік знаходився в стані алкогольного сп'яніння.

П'яний чоловік побив 4-річного сина співмешканки pp.com.ua

"Вироком Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області 31-річний громадянин визнаний винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.125 КК України (умисні легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров'я)", – сказано в ньому.

Суд встановив, що в грудні 2018 року житель Жовтих вод, перебуваючи у себе вдома разом зі співмешканкою та її сином, в стані алкогольного сп'яніння 30 разів ударив дитину ременем по тілу.

Не реагуючи на прохання жінки припинити побиття, злочинець взяв хлопчика на руки і з силою кинув на підлогу.

У дитини діагностували струс головного мозку і множинні гематоми.

Повідомляється, що чоловік повністю визнав свою провину.

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