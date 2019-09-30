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2 жовтня • оновлено в 19:29
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Напад на журналіста в Кривому Розі: суд ухвалив рішення

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Дніпровський апеляційний суд засудив до 1 року обмеження волі колишнього заступника начальника охорони КП "Швидкісний трамвай" у Кривому Розі Юрія Островського за побиття журналіста.

Таким чином суд частково задовольнив клопотання прокурора, написала головна редакторка "Першого Криворізького" Софія Скиба в інтернере-виданні "Детектор Медіа".

Екс-охоронцю, що напав на журналіста, винесли вирок

Екс-охоронцю, що напав на журналіста, винесли вирок

Засідання відбулося в понеділок, 30 вересня.

У липні 2018 року охоронець вдарив журналіста "Першого Криворізького" Миколу Чирву, коли той вів розслідування за фактом отруєння стерилізованих собак.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень, а потім перекваліфікувала справу за ч. 2 ст. 345-1 (загроза або насильство по відношенню до журналіста) Кримінального кодексу.

В результаті Саксаганський суд Кривого Рогу визнав Островського винним в скоєнні злочинів, передбачених ст. 125 і 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу, оштрафував його і засудив до 200 годин виправних робіт.

Прокуратура оскаржила це рішення.

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Фото із залу суду

Фото із залу суду

Детектор Медіа

Раніше OBOZREVATEL писав, що Національна спілка журналістів закликала Офіс президента України переглянути ставлення до представників "четвертої влади". Глава Союзу Сергій Томіленко назвав неприпустимою поведінку прессекретаря Володимира Зеленського Юлії Мендель, закликавши її вибачитися за недавні інциденти.

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Місце
Україна Кривий Ріг
Тег
ЗМІ
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Прохорец Артем
Прохорец Артем
Тупой бык,вдобавок сепар по убеждениям . Можно было отморозиться ,камер то немного на территории ,собаки не привязаны , бегают где хотят. Кстати собаки вроде не кусачие были - сколько людей спрашивал ну не было там агрессивных особей ,зачем потравили не пойму. Я понимаю когда агрессивных травят или больных но там таких не было .
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