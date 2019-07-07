Налякала до смерті: під Дніпром змія заповзла в туалет приватного будинку. Фото

6 липня в селі Грушувато-Криничне Синельниківського району Дніпропетровської області мешканці приватного будинку виявили змію у власному туалеті.

Співробітники Служби порятунку за допомогою спеціального інструменту виловили змію довжиною 0,6 метрів, повідомили в пресслужбі ГСЧС в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Як відзначили, змію вивезли за межі населеного пункту.

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Також була проведена роз'яснювальна робота з громадянами про міру безпеки в разі виявлення плазунів.

Змія в туалеті Пресслужба ГСЧС

Змія в туалеті Пресслужба ГСЧС

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом дівчину під час купання вкусила змія.

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