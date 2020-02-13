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13 лютого • оновлено в 13:14
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Карина Бондаренко

На трасі під Дніпром сталася страшна ДТП. Фото

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У четвер, 13 лютого, на Криворізькій трасі під Дніпром Toyota злетіла в кювет. У машині перебувала сімейна пара.

Причиною події стала ожеледиця, повідомляє Дніпро оперативний. Через слизьку дорогу машина злетіла на узбіччя і застрягла в деревах.

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ДТП на Криворізькій трасі

ДТП на Криворізькій трасі

Дніпро оперативний

На місце ДТП прибули поліція і "швидка". Чоловіка госпіталізували в 16 міську лікарню, попередньо йому діагностували черепно-мозкову травму.

ДТП на Криворізькій трасі

ДТП на Криворізькій трасі

Дніпро оперативний

ДТП на Криворізькій трасі

ДТП на Криворізькій трасі

Дніпро оперативний

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі невідомі зліпили величезну патрульну машину зі снігу і повідомили на лінію "102" про нібито залишеному авто.

Катерина Мацак

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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