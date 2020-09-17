На Дніпропетровщині жінка 'під кайфом' і з психотропами їздила по місту

У місті Павлоград Дніпропетровської області поліцейські зупинили водія в стані наркотичного сп'яніння і з психотропами.

Правоохоронці оглянули автомобіль і виявили у жінки сліп-пакети з наркотиками та саморобний пристрій для куріння із залишками марихуани, повідомили в пресслужбі ГУ НП в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

16 вересня під час патрулювання поліцейські зупинили автомобіль під керуванням 31-річної місцевої жительки.

Зупинившись, жінка закрилася в авто і почала щось ховати по кишенях. Співробітники слідчо-оперативної групи провели огляд автомобіля, під час якого виявили дев'ять сліп-пакетів з кристалічною речовиною і саморобний пристрій для куріння із залишками марихуани. Від проходження медичного огляду водій відмовилася.

Відзначимо, що вилучені речовини направлені на експертне дослідження. Транспортний засіб поміщено на майданчик відділу поліції.

Як з'ясували правоохоронці, жінка вже втретє протягом року притягалася до адміністративної відповідальності за керування автомобілем в стані наркотичного сп'яніння. В кінці 2019 року її позбавили прав керувати транспортним засобом строком на три роки.

За даним фактом складено адміністративні протоколи про правопорушення.

Також розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Крім того, зараз правоохоронці перевіряють жінку на причетність до розповсюдження наркотиків на території міста.

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