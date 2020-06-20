На Дніпропетровщині затримали серійну шахрайку: поліція шукає спільницю

У місті Кам'янське Дніпропетровської області 19 червня дві жінки шахрайським шляхом заволоділи грошима літньої подружньої пари.

Зловмисниці прийшли в будинок пенсіонерів і, представившись соцпрацівницями, повідомили, що в рамках грошової реформи їм необхідно обміняти старі гроші на купюри нового зразка. Подружжя повірило злодійкам і обміняло гроші, проте незабаром виявило в конверті фальшиві купюри, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Пенсіонерка спробувала затримати одну з злодійок самостійно, але та силою відштовхнула жінку і втекла. Потерпіла покликала на допомогу сусідів, які наздогнали одну з шахрайок і утримували її до приїзду поліцейських. Грабіжницею виявилася 39-річна раніше судима жителька Новомосковська.

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За погодженням з місцевою прокуратурою жінці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж. На даний момент вирішується питання обрання їй запобіжного заходу. Також поліцейські розшукують другу жінку, причетну до злочину.

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