Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Події

На Дніпропетровщині вибухнула маршрутка: фото і подробиці

923 Читати матеріал російською

У Марганці Дніпропетровської області 23 липня вибухнув пасажирський автобус.

Подія трапилася під час ремонту транспортного засобу, повідомила Олена Андронова на сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Після вибуху, присутні на місці події люди самостійно викотили автобус із технологічного боксу.

На даний момент вогонь ліквідували пожежники.

Новини
Відірвані пальці: моторошний вибух під Дніпром покалічив дітей АТОвців

За словами рятувальників, вибух стався через коротке замикання.

Постраждалих немає, а поліція почала розслідування.

Вибух маршрутки

Вибух маршрутки

Facebook Олени Андронової

Новини
У Мінську трапилася НП на День Незалежності: люди у паніці, є жертва. Відео
Вибух маршрутки

Вибух маршрутки

Facebook Олени Андронової

Вибух маршрутки

Вибух маршрутки

Facebook Олени Андронової

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США вибухом рознесло торговий центр: багато постраждалих.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро вибух маршрутка
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel