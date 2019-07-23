На Дніпропетровщині вибухнула маршрутка: фото і подробиці

У Марганці Дніпропетровської області 23 липня вибухнув пасажирський автобус.

Подія трапилася під час ремонту транспортного засобу, повідомила Олена Андронова на сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Після вибуху, присутні на місці події люди самостійно викотили автобус із технологічного боксу.

На даний момент вогонь ліквідували пожежники.

За словами рятувальників, вибух стався через коротке замикання.

Постраждалих немає, а поліція почала розслідування.

Вибух маршрутки Facebook Олени Андронової

Вибух маршрутки Facebook Олени Андронової

Вибух маршрутки Facebook Олени Андронової

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США вибухом рознесло торговий центр: багато постраждалих.

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