На Дніпропетровщині вандали розбили меморіал воїну АТО

У Новомосковську Дніпропетровської області невідомі розбили меморіал, який зводили в пам'ять місцевому жителю Олександру Мітягіну, який загинув на Донбасі.

Місцеві жителі планували по завершенню зведення встановити пам'ятну дошку на честь загиблого військового, написала на сторінці видання "Новомосковська життя" в Facebook журналістка Ксенія Дзегарницька.

Невідомі розбили меморіал воїну АТО Facebook Новомосковська життя, Ksenia Dzegarnitskaya

"Як можна назвати створінь, які зробили ось це??? Для тих, хто не знає тут повинна бути меморіальна дошка нашому земляку Олександру Мітягіну, який загинув на сході нашої держави під час виконання бойового завдання з охорони територіальної цілісності України", – написала вона .

Дівчина додала, що в минулому році студенти і викладачі Новомосковського коледжу Дніпровського державного аграрно-економічного університету в минулому році виграли грант і своїми силами намагалися облагородити територію та облаштувати на ній смугу перешкод.

Дії невідомих викликали гнівну реакцію жителів міста, які в коментарях до повідомлення висловили своє обурення.

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