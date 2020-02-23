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23 лютого • оновлено в 11:07
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Ігор Кравченко

На Дніпропетровщині в страшній аварії постраждало 5 осіб: водія вирізали рятувальники

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У суботу, 22 лютого, в Павлограді Дніпропетровської області сталася аварія, в якій загинула одна людина.

О 23:35 на вулиці Дніпровській зіткнулися автомобілі Chery Amulet і Toyota RAV4. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

В результаті зіткнення загинув 40-річний водій автомобіля Chery Amulet. Ще п'ять осіб постраждало: три пасажирів автомобіля Chery Amulet, водій і пасажир автомобіля Toyota RAV4. У Павлоградської лікарні інтенсивної терапії госпіталізували чотирьох осіб.

ДТП в Павлограді

ДТП в Павлограді

Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

ДТП в Павлограді

ДТП в Павлограді

Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Рятувальники відключили елементи живлення і перекрили системи газобалонного обладнання обох автомобілів. За допомогою гідравлічного інструменту витягли тіло загиблого водія автомобіля Chery Amulet.

Співробітниками поліції проводяться слідчі дії по встановленню обставин ДТП.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на проспекті Слобожанському машина збила велосипедиста. З місця аварії швидка допомога госпіталізувала велосипедиста в лікарню.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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