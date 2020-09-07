У Петриківському районі Дніпропетровської області чоловік жорстоко розправився з рідною матір'ю.

Поліцейські затримали зловмисника, повідомили в пресслужбі ГУ НП в Дніпропетровській області.

Як стало відомо, подія трапилася 5 вересня. Під час конфлікту чоловік кілька разів ударив потерпілу кухонним ножем в груди. В результаті від отриманих поранень жінка померла.

Пізніше поліцейські затримали підозрюваного в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Знаряддя злочину з місця події вилучено.

На Дніпропетровщині син вбив ножем рідну матір. Фото пресслужби ГУ НП в Дніпропетровській області

7 вересня чоловікові повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років.

Досудове розслідування триває.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра поліція затримала чоловіка, який кинув гранату біля житлового будинку і вона вибухнула. В результаті вибуху двоє чоловіків отримали тілесні ушкодження.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram