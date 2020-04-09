На Дніпропетровщині розшукують трьох зниклих безвісти чоловіків: фото і прикмети

У Кам'янському Дніпропетровської області поліція розшукує трьох безвісти зниклих чоловіків.

Про це повідомляє "Событие" з посиланням на Дніпровське відділення поліції. Так, правоохоронці встановлюють місцезнаходження Василя Скабицького, Володимира Філева і Миколи Чубирко.

Скабицький Василь Миколайович 1934 року народження, 13.07.2016 пішов з місця проживання по вул.Металургів і до теперішнього часу додому не повернувся.

Прикмети: на вигляд 83-86 років, зріст 165-175 см, худорлявої статури, волосся сиве, очі темні.

На Дніпропетровщині розшукують трьох зниклих безвісти чоловіків

Філев Володимир Іванович, 1928 року народження, 09.04.2016 пішов з місця проживання по пр.Перемоги і до теперішнього часу додому не повернувся.

Прикмети: на вигляд 85-90 років, зріст 165-175 см, худорлявої статури, волосся сиве, очі темні.

На Дніпропетровщині розшукують трьох зниклих безвісти чоловіків

Чубирко Микола Васильович, 1963 року народження, 19.07.2014 пішов з місця проживання по бул.Героев і до теперішнього часу додому не повернувся.

Прикмети: на вигляд 53-56 років, зріст 170-175 см, міцної статури, волосся темного кольору з сивиною, очі світлі.

На Дніпропетровщині розшукують трьох зниклих безвісти чоловіків

Всіх, хто володіє інформацією про їх місцезнаходження, просять зв'язатися з Дніпровським ОП Кам'янського ОП ГУНП в Дніпропетровській області за телефонами: (05692) 6-43-33, 067-974-26-80, 068-799-39-81.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в ніч на 9 квітня в Кам'янському Дніпропетровської області прогримів вибух на Дніпровському металургійному комбінаті.

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