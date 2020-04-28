На Дніпропетровщині Служба безпеки України викрила масштабне розкрадання державних коштів, виділених на потреби Збройних Сил України.

Було встановлено, що протягом 2015-2017 років між Міністерством оборони України, в особі керівника одного з центральних управлінь ЗСУ в Києві, і комерційною структурою Кривого Рогу було укладено низку договорів, передає пресслужба СБУ.

На Дніпропетровщині розкрито масштабне розкрадання коштів Міноборони ssu.gov.ua

Комерсантам була надана "протекція" в рамках договорів на постачання МО мастильних засобів на загальну суму понад 33 мільйони гривень, які виготовляються підрядником за власними технічними умовами.

Вони поставили ЗСУ мастильні матеріали істотно нижчої категорії якості, ніж було вказано в умовах закупівлі, і, відповідно, значно дешевше.

Незважаючи на невідповідність умовам якості продукції, постачальники внесли в офіційну документацію завідомо неправдиві відомості про реальну вартість матеріалів.

На Дніпропетровщині розкрито масштабне розкрадання коштів Міноборони ssu.gov.ua

Тільки в межах виконання однієї з угод комерсанти завдали державі збитків у розмірі більш ніж мільйон гривень.

У рамках кримінального провадження представнику ЗСУ повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), а керівнику комерційної структури – за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Як писав OBOZREVATEL раніше, СБУ провела обшук у будинку дружини високопоставленого силовика часів Віктора Януковича Андрія Кміти. Слідство йде у справі про заподіяння збитків державі на 1,4 млрд гривень.

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