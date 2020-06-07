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7 червня • оновлено в 09:51
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Ігор Кравченко

На Дніпропетровщині під час пожежі в будинку згорів чоловік. Фото

1.1т
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У неділю, 7 червня, в селі Південне Нікопольського району Дніпропетровської області в Службу порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку.

По прибуттю рятувальників на місце пожежі встановлено, що загоряння виникло на даху одноповерхового житлового будинку на 6 квартир. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Вогонь знищив дах і конструкції будинку на площі 115 метрів квадратних. Під час ліквідації пожежі співробітники Служби порятунку виявили чоловіка без ознак життя 1986 року народження.

Під час пожежі в будинку згорів чоловік

Під час пожежі в будинку згорів чоловік

Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Рятувальники гасили пожежу майже дві години.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі загорівся дев'ятиповерховий будинок. Під час ліквідації рятувальники по зовнішній пожежній драбині врятували чотирьох людей, з них три дитини.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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