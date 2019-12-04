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4 грудня • оновлено в 19:23
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На Дніпропетровщині небезпечна хвороба за день убила чоловіка: подробиці

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У вівторок, 3 грудня, в Марганці Дніпропетровської області через ботулізм помер 34-річний чоловік.

За добу до смерті чоловік з'їв солоного карася, якого приготував вдома без попереднього патрання і ретельного промивання. Про це повідомили на сайті Госпродпотребслужби в Дніпропетровській області.

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Симптоми захворювання - блювота, нудота, порушення зору, загальна слабкість - з'явилися у чоловіка на ранок 3 грудня. У важкому стані він був госпіталізований в лікарню, де йому ввели протівоботулінічну сироватку. Однак врятувати чоловіка не вдалося.

На Дніпропетровщині небезпечна хвороба за день убила чоловіка

На Дніпропетровщині небезпечна хвороба за день убила чоловіка

Перший Запорізький

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Міністерстві охорони здоров'я України здійснили реєстрацію ряду лікарських засобів, в тому числі і проти ботулізму, при відсутності частини необхідних документів.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Теги
ботулізм смерть
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