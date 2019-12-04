На Дніпропетровщині небезпечна хвороба за день убила чоловіка: подробиці

У вівторок, 3 грудня, в Марганці Дніпропетровської області через ботулізм помер 34-річний чоловік.

За добу до смерті чоловік з'їв солоного карася, якого приготував вдома без попереднього патрання і ретельного промивання. Про це повідомили на сайті Госпродпотребслужби в Дніпропетровській області.

Симптоми захворювання - блювота, нудота, порушення зору, загальна слабкість - з'явилися у чоловіка на ранок 3 грудня. У важкому стані він був госпіталізований в лікарню, де йому ввели протівоботулінічну сироватку. Однак врятувати чоловіка не вдалося.

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Раніше OBOZREVATEL писав, що в Міністерстві охорони здоров'я України здійснили реєстрацію ряду лікарських засобів, в тому числі і проти ботулізму, при відсутності частини необхідних документів.

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