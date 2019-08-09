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На Дніпропетровщині фермер виявив тисячі кущів конопель на поле з соняшниками

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Фермер виявив насадження конопель на полі з соняшниками в Юр'ївці Дніпропетровської області.

Нарковмісні рослини були висаджені на полі в хаотичному порядку, повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області.

Фермер знайшов коноплю на поле з соняшниками

Фермер знайшов коноплю на поле з соняшниками

Пресслужба поліції Дніпропетровської області

"Про насадження конопель на полі з соняшником в Юріївське відділення поліції повідомив фермер. Він розповів, що 8 серпня під час планового обстеження полів соняшнику за допомогою квадрокоптера виявив насадження конопель", – сказано в повідомленні.

Прибулі на поле поліцейські виявили близько 2,5 тис. кущів.

Правоохоронці за допомогою працівників фермерського господарства знищили рослини.

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За даним фактом порушена кримінальна справа за ч. 1 ст. 310 (незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу, поліція встановлює причетних до незаконної діяльності.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині пенсіонер виростив на своїй ділянці коноплю. У 70-річного чоловіка вилучили майже 300 кущів нарковмісних рослин.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро наркотики поліція
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