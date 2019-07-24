На Дніпропетровщині чоловік ледь не вбив приятеля через борг

Поліція Нікополя затримала чоловіка, який в результаті грошового конфлікту завдав своєму знайомому кілька ножових поранень.
Інцидент стався 23-го липня. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції в Дніпропетровській області.
Конфлікт в Нікополі
колаж
Оперативники встановили, що до злочину причетний раніше судимий 59-річний житель Нікополя.
Поліцейські з'ясували, що увечері цього дня потерпілий випадково зустрівся зі знайомим біля магазину. Як пояснив затриманий, сварка зав'язалася через гроші, і під час конфлікту він кілька разів ударив боржника ножем.
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Чоловікові загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.
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