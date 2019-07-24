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На Дніпропетровщині чоловік ледь не вбив приятеля через борг

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Поліція Нікополя затримала чоловіка, який в результаті грошового конфлікту завдав своєму знайомому кілька ножових поранень.

Інцидент стався 23-го липня. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції в Дніпропетровській області.

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Конфлікт в Нікополі

Конфлікт в Нікополі

колаж

Оперативники встановили, що до злочину причетний раніше судимий 59-річний житель Нікополя.

Поліцейські з'ясували, що увечері цього дня потерпілий випадково зустрівся зі знайомим біля магазину. Як пояснив затриманий, сварка зав'язалася через гроші, і під час конфлікту він кілька разів ударив боржника ножем.

Під Дніпром чоловік напав на приятеля через борг

Під Дніпром чоловік напав на приятеля через борг

Національна поліція в Дніпропетровській області

Під Дніпром чоловік напав на приятеля через борг

Під Дніпром чоловік напав на приятеля через борг

Національна поліція в Дніпропетровській області

Чоловікові загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі поліція затримала п'яного чоловіка, який побив хворого сина.

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Україна Дніпро
Теги
Дніпро бійка Національна поліція України
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