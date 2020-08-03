На Дніпропетровщині банда розбійників тероризувала фермерів: що загрожує злочинцям
На Дніпропетровщині банда розбійників тероризувала фермерів. Пресслужба Нацполіції України
На Дніпропетровщині судитимуть учасників банди, яка "спеціалізувалася" на розбійних нападах на фермерів.
До складу угруповання входили раніше засуджені за скоєння тяжких злочинів особи. Його лідером був 59-річний житель області, який долучив до злочинної діяльності свого 32-річного сина, повідомили в пресслужбі Національної поліції України.
Зловмисники ретельно готувалися перед тим, як вийти на "справу" – спостерігали за жертвою і її будинком, вивчали розпорядок дня, обстежували прилеглу територію на наявність камер відеоспостереження і собак. Також ретельно прораховували шляхи потрапляння до будинку і шляхи відходу. Якщо у дворі були тварини, за кілька днів до нападу їх труїли, щоб ті не створювали зайвого шуму.
На Дніпропетровщині банда розбійників тероризувала фермерів Пресслужба Нацполіціі України
У ході процесуальних заходів правоохоронці встановили, що зловмисники готуються до наступного нападу на квартиру фермера в місті Синельникове. Поліцейські сповістили господаря і влаштували засідку. Коли злочинці проникли до будинку, то відразу були затримані спецназом Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції. У кожного учасника при собі була зброя, яку вилучили правоохоронці.
На Дніпропетровщині банда розбійників тероризувала фермерів Пресслужба Нацполіціі України
Наразі досудове розслідування в кримінальному провадженні завершено, обвинувальні акти направлено до суду. Зловмисникам інкримінують розбій, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами і бандитизм.
Зараз обвинувачені перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
На Дніпропетровщині банда розбійників тероризувала фермерів Пресслужба Нацполіціі України
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