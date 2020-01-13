На Дніпропетровщині авто "послизнузнулося" і вилетіло з дороги. Відео

У місті Кам'янське Дніпропетровської області вранці 13 січня водій легковика не впорався з керуванням на слизькій дорозі і вилетів на узбіччя.

Машина переїхала трамвайні колії і врізалася в дерево. Момент ДТП зафіксувала камера, відео опублікували на Youtube-каналі "Dnepronet" (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).

ДТП в Кам'янському Скрішот з відео

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кам'янському автомобіль потрапив в ДТП, в результаті якого серйозно постраждав його водій. На високій швидкості легковик розбився об стовп. Однією з версій правоохоронців є самогубство.

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